Британский премьер-министр Борис Джонсон решил отменить запланированную поездку в Японию. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным источников агентства, Джонсон должен был прилететь в Японию в середине февраля. Однако уже сейчас Великобритания предупредила японские власти об отмене визита. В частности, это произошло из-за обострения ситуации с Украиной.

Хотя официально о поездке Джонсона не сообщалось, телеканал NHK 29 января ранее сообщал о готовящемся визите британского премьер-министра в Японию в середине февраля и о его встрече с коллегой Фумио Кисидой. Стороны, по неофициальной информации, должны были обсудить Украину, Китай, ситуацию с коронавирусом и меры по достижению декарбонизации.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно 31 января на пресс-конференции сказал, что сведения о согласовании визит премьер-министра Великобритании в Японию не соответствует действительности.

Западные СМИ уже несколько месяцев пишут о том, что Россия готовится напасть на Украину, в Кремле эти слухи не раз опровергали. В то же время в ЛНР 31 января заявили, что украинские военные стягивают в Донбасс тяжелое вооружение и технику.