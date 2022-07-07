Джонсон отмахнулся от призыва министров «уйти достойно»

Борис Джонсон заявил, что в случае его отставки с поста премьер-министра в Великобритании начнется хаос. Он ответил отрицательно на призыв министров «уйти достойно», сообщила The Times.

«Борис Джонсон заявил министрам, что он не уйдет в отставку, поскольку считает, что это приведет к месяцам хаоса и нестабильности», — написал британский журналист.

Премьер-министр полон решимости остаться у власти, несмотря на призывы министров «уйти достойно». Более того, он уволил своего подчиненного Майкла Гоува за такие заявления.

Британский политик устраивал вечеринки во время режима самоизоляции и государственного траура. Борис Джонсон выплатил штрафы, однако запятнал свою репутацию — британцы призвали его уйти в отставку, половина фракции консерваторов отказалась поддерживать. Даже авторы аккаунта кота Ларри в соцсетях и писательница Джоан Роулинг призвали сменить премьер-министра.