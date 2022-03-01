Джонсон объяснился за усиление британскими военными эстонской базы

Великобритания заявила, что не собирается сражаться с российскими войсками на Украине. Усиление присутствия на эстонской военной базе Тапа она объяснила нахождением в пределах границ стран — членов НАТО.

С таким заявлением выступил британский премьер-министр Борис Джонсон в эфире телеканала CBN News.

«Я хотел бы внести ясность. Мы не будем сражаться с российскими войсками на Украине. Наши силы здесь, в Тапе, находятся в пределах границ стран НАТО. И это глубоко правильный поступок», — подчеркнул он.

Польша, Словакия и Болгария ранее опровергли информацию о передаче украинской стороне 70 боевых самолетов. Власти стран подчеркнул, что подобный шаг стал бы вмешательством в конфликт.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заметил, что НАТО настаивает на решении ситуации на Украине дипломатическим путем.

Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Ее задачами президент РФ Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию страны.