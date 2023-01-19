Мир 19 января 2023, 08:01 Джонсон объяснил, почему идея договориться с Путиным «не взлетела» Экс-премьер Британии Джонсон рассказал, почему идея договориться с Путиным «не взлетела» РИА «Новости»

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Западные страны после начала специальной операции пришли к выводу, что президенту России Владимиру Путину нельзя доверять. Поэтому единственным вариантом стала максимальная поддержка Украины, рассказал украинскому изданию «Европейская правда» бывший премьер Великобритании Борис Джонсон.

«Очевидно, что Владимиру Путину доверять нельзя. Вы ни о чем не сможете с ним договориться, поэтому первоначальная идея „не взлетела“. Каждый раз мы оказывались вынуждены возвращаться к выводу, что нужно оказать поддержку Украине», — сказал политик.

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По словам Джонсона, некоторые европейские лидеры опасались говорить о поражении России, поставив себе задачу хотя бы добиться отвода российских военных на боевые позиции до 24 февраля.

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Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что боевые действия на Украине завершатся только после полного поражения России. Представитель МИД Мария Захарова назвала это высказывание « врожденным уродством».