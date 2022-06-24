Джонсон не ушел в отставку после поражения консерваторов на довыборах в парламент

Британский премьер-министр Борис Джонсон не стал уходить в отставку после того, как правящая Консервативная партия потерпела поражение на довыборах в палату общин парламента. Политик сказал, что намерен работать над решением текущих проблем страны.

«Мы получили жесткий результат на довыборах, это абсолютная правда. Эти итоги стали отражением многих событий, мы должны признать, что избиратели переживают тяжелые времена в настоящий момент», — сказал Джонсон в ходе рабочей поездки в Руанду для участия в саммите стран Содружества наций. Его выступление показал телеканал Sky News.

По его словам, страна столкнулась с повышением цен на продукты, топливо, энергетику, что ударило по людям.

«Необходимо признать, что нам нужно многое сделать и мы, несомненно, продолжим работать над тем, чтобы разрешить проблемы людей, пока не преодолеем нынешнюю ситуацию», — подчеркнул он.

Довыборы в палату общин прошли 23 июня в округах Хонитон и Тивертон на юго-западе Великобритании, а также в Уэйкфилде на севере страны. Как написал ТАСС, Уэйкфилд традиционно считался вотчиной лейбористов, но в 2019 году там неожиданно победила Консервативная партия. В результате довыборов этот округ представит в парламенте депутат от Лейбористской партии. Тивертон и Хонитон, наоборот, считались оплотом консерваторов, но теперь их в Вестминстерском дворце представит член партии «Либеральных демократов».