Джонсон не стал комментировать взлом телефона экс-премьера Британии Трасс | 360°

Мир 02 ноября 2022, 05:11 Джонсон не стал комментировать взлом телефона экс-премьера Британии Трасс Sky News: Джонсон отказался комментировать взлом телефона экс-премьера Британии Трасс YouTube

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Бывший глава британского правительства Борис Джонсон отказался обсуждать взлом телефона экс-премьера Лиз Трасс, подчеркнув, что не комментирует вопросы безопасности. Об этом он сказал Sky News.

По данным западных СМИ, личный телефон Трасс якобы взломали российские агенты. На тот момент политик занимала пост главы МИД Великобритании. В результате произошла утечка информации о поставках оружия Украине. Инцидент попытались скрыть сам Джонсон и его секретарь. Нынешнее правительство во главе с Риши Сунаком намерено провести расследование.

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Британские СМИ утверждали, что в распоряжении взломщиков находились сообщения с критикой бывшего премьера. Ранее сообщалось, что Джонсон намерен возглавить группу парламентариев в Консервативной партии, которые выступают за поддержку Украины. До этого ее лидером был Джон Уиттингдейл. Организация появилась весной текущего года.