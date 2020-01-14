Джонсон не поддержал идею провести референдум о независимости Шотландии

Глава кабмина направил первому министру Шотландии Николе Стерджен письмо, в котором выразил соответствующую позицию. Джонсон напомнил Стерджен об обещании, которая дала она и ее предшественник, что референдум 2014 года будет «единственным голосованием за поколение».

«Народ Шотландии убедительно проголосовал за сохранение единого Соединенного Королевства, и правительства Великобритании», — подчеркнул премьер-министр.

Он призвал Эдинбург уважать результаты голосования.