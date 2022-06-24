Джонсон не исключил высылку украинских беженцев в Руанду

Украинские беженцы в случае незаконного въезда в Великобританию могут быть высланы в Руанду. Такой сценарий не исключил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщила газета Guardian.

Джонсон накануне, 23 июня, посетил столицу Руанды Кигали. Там ему задали вопрос о том, будут ли депортированы в страну украинцы, которые прибыли в Великобританию нелегальным способом — к примеру, через Ла-Манш на лодке.

«Мы выдаем украинцам 130 тысяч виз, и у них есть по крайней мере два очень хороших маршрута для въезда. Но если вы приезжаете сюда нелегально <.>, я боюсь, что ответ будет таким: да, теоретически это может произойти», — сказал Джонсон. При этом британский премьер добавил, что такое развитие событий он считает очень маловероятным.

По данным на 1 июня, в этом году по меньшей мере 7 739 человек пересекли Ла-Манш и прибыли в Великобританию. Это число в три раза превышает прошлогоднюю отметку.