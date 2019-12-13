Джонсон назвал точную дату Brexit

Великобритания выйдет из Евросоюза к 31 января 2020 года. Такое заявление сделал британский премьер-министр Борис Джонсон.

Борис Джонсон победил на внеочередных парламентских выборах в Великобритании Подробнее

«Мы осуществим Brexit в срок, к 31 января, без каких-либо но, если или может быть», — сказал Джонсон во время выступления перед своими избирателями. Речь транслировалась телеканалом Sky News.

По его словам, Великобритания выйдет из ЕС целостным королевством. Таким образом, оно снова сможет самостоятельно контролировать законы, границы и экономику.

«Давайте осуществим Brexit, но сначала завтрак», — сказал в шутку Джонсон.

12 декабря в Соединенном Королевстве прошли досрочные парламентские выборы. Джонсону удалось одержать победу. Подсчет голосов уже завершился на всех участках, кроме двух.

Изначально планировалось, что Британия покинет Евросоюз 29 марта 2019 года, но дату перенесли на 31 октября после нескольких голосований парламента, которые не увенчались успехом.