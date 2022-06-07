Джонсон назвал итоги голосования по вотуму недоверия хорошими для страны и политики

Результаты голосования по вотуму недоверия к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону показались ему хорошими как для политики, так и для страны в целом. Политик назвал их решающими.

Джонсон подчеркнул, что по итогам голосования правительство с ним во главе продолжит работу и сосредоточится на действительно важных вещах. Заявление премьера привел телеканал Sky News.

«Думаю, это очень хороший результат для политики и для страны. <…> Эти результаты имеют решающее значение», — подчеркнул Джонсон.

Однопартийцев он поблагодарил за оказанную поддержку и отметил, что досрочные парламентские выборы после вынесения вотума недоверия проводить не планирует.

«Я определенно не заинтересован в досрочных выборах», — сказал Джонсон.

По словам премьера, в его интересах — реализация программы по улучшению жизни в стране.

В беседе с журналистами Борис Джонсон заявил, что о вечеринках во время локдауна не жалеет и хотел бы побывать на них снова.