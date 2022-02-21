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    21 февраля 2022, 02:43

    Джонсон назвал хорошим знаком слова Путина при разговоре с Макроном

    Британский премьер Джонсон увидел готовность к дипломатии в разговоре Путина с Макроном

    Дарья Бунякова

    Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал заявления, которые президент России Владимир Путин сделал в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Он увидел в них готовность к дипломатии.

    Джонсон назвал хорошим знаком слова Путина при разговоре с Макроном

    «Премьер-министр отметил, что обязательства президента Путина перед президентом Макроном были долгожданным признаком того, что он, возможно, все еще готов участвовать в поиске дипломатического решения», — сообщили на официальном сайте Даунинг-стрит.

    Премьер Великобритании отметил, что позиция украинских властей должна быть центральной во время любых переговоров. Об этом Джонсон сказал во время телефонного разговора с Макроном.

    Стороны подчеркнули, что Россия и Украины должны полностью выполнить свои обязательства в рамках Минских соглашений. Также Джонсон и Макрон заявили, что Путин «должен отказаться от своих нынешних угроз и отвести войска от границы с Украиной».

    Президенты России и Франции провели телефонные переговоры в воскресенье, 20 февраля. Они обсуждали различные вопросы в течение одного часа и 45 минут. После завершения беседы Макрон созвонился с Джонсоном.