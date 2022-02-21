Джонсон назвал хорошим знаком слова Путина при разговоре с Макроном

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал заявления, которые президент России Владимир Путин сделал в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Он увидел в них готовность к дипломатии.

«Премьер-министр отметил, что обязательства президента Путина перед президентом Макроном были долгожданным признаком того, что он, возможно, все еще готов участвовать в поиске дипломатического решения», — сообщили на официальном сайте Даунинг-стрит.

Премьер Великобритании отметил, что позиция украинских властей должна быть центральной во время любых переговоров. Об этом Джонсон сказал во время телефонного разговора с Макроном.

Стороны подчеркнули, что Россия и Украины должны полностью выполнить свои обязательства в рамках Минских соглашений. Также Джонсон и Макрон заявили, что Путин «должен отказаться от своих нынешних угроз и отвести войска от границы с Украиной».

Президенты России и Франции провели телефонные переговоры в воскресенье, 20 февраля. Они обсуждали различные вопросы в течение одного часа и 45 минут. После завершения беседы Макрон созвонился с Джонсоном.