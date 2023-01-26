26 января 2023, 22:48
Джонсон напомнил украинской журналистке о потерях русских в Великой Отечественной
Экс-премьер Британии Джонсон напомнил украинской журналистке о потерях России в ВОВ
Урок истории провел бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире телеканала «Рада». Экс-премьер напомнил украинской журналистке, которая сравнила россиян с нацистами, что народы России и Украины понесли большие потери во время Великой Отечественной войны.
«Думаю, вам нужно в определенном смысле быть очень аккуратными с такими сравнениями. Не нужно забывать, что россияне также понесли гигантские жертвы [во время Великой Отечественной войны], чтобы победить нацистов. И украинцы тоже», — указал Джонсон.
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О роли России и ее народа в борьбе с нацизмом напомнили госсекретарю США Энтони Блинкену после его высказывания о «справедливом и прочном мире», который установится после окончания конфликта на Украине.
Читатели американской газеты подчеркнули, что Россия победила Германию в Великой Отечественной войне, а отправка немецких танков на Украину еще больше сплотит россиян. Блинкена обвинили, что он живет «в секретном бункере с выходом в космос».
Россия
Борис Джонсон
Украина
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