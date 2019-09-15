Джонсон наплевал на запрет на «жесткий» Brexit

Джонсон решил придерживаться жесткой линии в грядущих переговорах с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. В частности, премьер-министр Великобритании намерен сделать все возможное, чтобы наконец ратифицировать сделку с ЕС, но просить Юнкера об отсрочке Brexit с 31 октября Джонсон не собирается. Если же предложение об отсрочке прозвучит, Джонсон его проигнорирует, добавил источник.

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Иными словами, Джонсон проигнорирует свежий британский закон, обязывающий премьер-министра умолять ЕС об отсрочке Brexit, если сделка не будет достигнута. Как утверждает источник, если на саммите в Брюсселе 17–18 октября переговоры по соглашению провалятся, британское правительство продолжит работу над «жестким» Brexit, наплевав на все связанные с выходом из ЕС законы.

Срок, в течение которого британский премьер должен подать ЕС прошение об отсрочке, закончится 19 октября. Джонсон отправится в Люксембург на встречу с Юнкером в понедельник, 16 сентября.