Борис Джонсон вспомнил о Скрипалях и обвинил лейбористов в симпатии к Путину. Бесполезно Подробнее

По данным издания, глава британского правительства рассказал об этом во время своего выступления, которое было посвящено официальному старту предвыборной кампании.

«Я дошел до точки, когда хотел уже от отчаяния сжевать свой собственный галстук», — отметил Джонсон.

По словам политика, парламент Соединенного Королевства отказывается выполнять волю своих граждан и «застрял в колее на три с половиной года». Он выразил надежду, что по итогам выборов консерваторы улучшат свои позиции в палате общин и соглашение с ЕС о Brexit получит одобрение. В таком случае страна выйдет из состава Евросоюза до 31 января 2020 года.