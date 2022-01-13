Джонсон извинился за вечеринку во время локдауна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принес извинения за то, что в мае 2020 года, в разгар пандемии коронавируса и во время запрета на проведение массовых мероприятий, посетил вечеринку на Даунинг-стрит. По словам Джонсона, он посчитал это мероприятие рабочим. Об этом сообщил Sky News.

«Я бы хотел извиниться… Несмотря на то, что я не могу предвидеть результатов текущего расследования, я узнал достаточно, чтобы понять, что некоторые вещи мы сделали неправильно. И я должен взять на себя ответственность за это», — сказал премьер-министр в ходе выступления в палате общин.

Джонсон объяснил, что сад на Даунинг-стрит является продолжением офиса и используется «для глотка свежего воздуха». Именно поэтому Джонсон счел проводящееся там мероприятие рабочим.

В свою очередь, лидер Лейборисиской партии Кир Стармер подверг Джонсона критике, назвав его объяснения нелепыми и оскорбительными для британцев, и посоветовал премьеру уйти в отставку. В ответ Джонсон предложил дождаться результатов расследования.

Расследование проводят в связи с рядом вечеринок. прошедших на Даунинг-стрит в 2020 году. Его курирует старшая государственная служащая Сью Грей. Джонсона уже уличили в посещении рождественской вечеринки в 2020 году. Сам премьер-министр и другие официальные лица ранее факт такой вечеринки отрицали.

Ранее также сообщалось, что в связи с этим скандалом более половины жителей Великобритании высказались за уход Джонсона с поста премьер-министра.