Подавший в отставку с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон рассчитывает в будущем вновь занять эту должность. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источник в канцелярии Джонсона.

По словам источника, Джонсон ожидает катастрофических последствий от прихода любого другого политика на пост премьера.

«Джонсон считает, что во главе правительства должен находиться динамичный человек. Более того, он считает, что как раз является им», — заявил источник.

Помощники Джонсона отметили, что он похож на того, кто еще не завершил всех запланированных дел во главе страны.

Борис Джонсон в начале июля объявил об отставке с поста главы Консервативной партии Великобритании и поста вице-премьера страны.

Финальный тур голосования за кандидатов на вакантную должность премьер-министра пройдет 5 сентября. На пост претендуют глава Министерства иностранных дел Лиз Трасс и бывший глава Министерства финансов Риши Сунак.