Джонсон: ЕС продлит срок Brexit

«Похоже, что наши друзья в ЕС собираются отреагировать на запрос, согласившись на просьбу о продлении, чего я не хотел», — процитировало агентство слова политика.

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Джонсон, который неоднократно заявлял, что точно не станет просить ЕС продлить Brexit, изменил свою позицию. Его заставил это сделать спешно принятый закон, который парламент утвердил в максмально сжатые сроки. А также — голосование коллег, большинство из которых поддержало инициативу переноса дат Brexit на более позднее время.

На данный момент решение Евросоюза еще не оглашено.

Ранее Джонсон приостановил рассмотрение новой редакции документа из-за того, что парламент отказался рассмотреть его в установленные премьером сроки. Перед этим политик предупреждал, что если в отношении новой версии договора не примут оперативного решения, он снимет его с рассмотрения.