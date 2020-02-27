Джонни Депп подал в суд на газету The Sun. Актеру не понравилась слава мужа-садиста

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В апреле 2018 года вышла статья под заголовком: «Как Дж. К. Роулинг может быть „по-настоящему счастливой“, утвердив мужа-садиста Джонни Деппа на роль в фильме „Фантастические твари и где они обитают“?» Речь идет о фантастической драме, где Депп сыграл злого волшебника Грин-де-Вальда. Слова статьи о насилии над экс-супругой актер счел клеветой.

По данным Mirror, голливудский актер уже посетил предварительное слушание, состоявшееся в среду, 26 февраля. Адвокат Дэвил Шернборн признал, что суд уже рассматривал похожее дело, и слова «избиение жены» были удалены из публикации.

Пока, правда, расстановка сил не на стороне звезды «Пиратов Карибского моря». Адвокаты Деппа случайно передали более 70 тысяч сообщений из его личных переписок защите Херд. Часть текстов зачитали в суде. Так в переписке со своим другом актером Полом Беттани Джонни обещал «утопить, сжечь и трахнуть труп» бывшей супруги. Новый процесс должен начаться 23 марта и продлиться 10 дней.

«Классическая ситуация»

Подобные иски о клевете среди знаменитостей не редкость, особенно от людей, переживающих за свою репутацию. Об этом в разговоре с «360» напомнил адвокат из Великобритании Александр Меркурис.

Он отметил, что в ситуации с Джонни немаловажную роль играет удаление изданием слов про избиение Херд. Против Деппа, уверен юрист, работает и его репутация достаточно «дикого» персонажа, склонного к саморазрушению и эксцентричным поступкам.

«Это классическая ситуация. Думаю, дело ограничится разбирательствами в СМИ, после чего обе стороны придут к некому соглашению. Издание принесет свои извинения Деппу и выплатит ему некую сумму. Большинство подобных дел решается именно так. Если же дело дойдет до суда, то не думаю, что шансы Джонни будут выше, чем 50/50», — заявил Меркурис.

Он также добавил, что доводить дело до судебного решения невыгодно ни одной из сторон, так как чаще всего затраты на юристов превосходят размер компенсации.

История «любви»

Четыре года назад «Джек Воробей» развелся со звездной красавицей Эмбер Херд. Причиной расставания девушка назвала домашнее насилие, в котором и обвинила «пирата». Актриса подала на бывшего супруга в суд. В качестве доказательств Херд продемонстрировала свежие синяки на лице, а также фото и видео, доказывающие вину Деппа.

Ему пришлось выплатить красотке семь миллионов долларов в качестве компенсации. Деньги Херд отдала на благотворительность.

Казалось бы, СМИ могут забыть о семейных неурядицах пары. Но актер решил все-таки восстановить справедливость. В мае прошлого года он подал против экс-жены иск о клевете на 50 миллионов долларов. «Претензии Эмбер Херд о бытовом насилии были продуманным обманом. Она не жертва домашнего насилия, а преступник», — сообщается в заявлении. «Пират» предоставил 87 видео с камер наблюдения. На записях видно, как Херд бьет «Воробья».