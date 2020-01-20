Джон Салливан рассказал о планах на диалог с Россией

Такое заявление посол сделал в видеозаписи, которую посольство США опубликовало на официальной странице в Facebook. По словам Салливана, сотрудничество российских и американских властей в борьбе с терроризмом обезопасило мир.

«В качестве посла США в РФ я рассчитываю на сотрудничество с российским правительством по этим и другим важным вопросам, представляющим интерес для наших стран», — подчеркнул дипломат.

Он обратил внимание на то, что планирует ближе познакомиться с Москвой, а затем посетить другие города России. В его планах есть и визит во Владивосток и Екатеринбург. Там располагаются генконсульства США.

Салливан также добавил, что хочет посещать хоккейные матчи российских команд. Он предположил, что и сам будет периодически играть в хоккей.

Ранее 16 января новый посол США в России Джон Салливан приехал в Москву. Его прибытие подтвердила пресс-атташе посольства Ребекка Росс.