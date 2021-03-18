Ушел из жизни президент Танзании Джон Магуфули

Президент Танзании Джон Магуфули ушел из жизни в возрасте 61 года. За неделю до этого политик заразился коронавирусом и попал в больницу. О смерти лидера страны сообщила вице-президент Самиа Сулуху Хассан.

«Мы потеряли нашего мужественного лидера, президента Джона Магуфули, который умер от болезни сердца», — привело слова вице-президента агентство Bloomberg.

После смерти Магуфули в Танзании объявили двухнедельный траур. Вечером 8 марта заболевшего ковидом президента доставили в больницу Найроби. В медицинском учреждении у Магуфули остановилось сердце, после чего политику поставили кардиостимулятор.

Информацию о серьезной болезни президента подтвердили источники Financial Times и Nation. При этом данные о заражении Магуфули коронавирусом опровергли премьер Танзании, посол страны в Намибии и министр по юридическим вопросам.

Сам Магуфули последний раз появлялся на публике 24 февраля. Он отрицал распространение инфекции в Танзании и говорил, что страна находится под защитой бога. По сведениям ВОЗ, в стране зафиксировали 509 случаев заражения. За время пандемии скончался 21 человек.