Джон Бон Джови отменил концерт в Майами из-за коронавируса

Музыканту Джону Бону Джови пришлось отменить выступление в Майами из-за инфицирования коронавирусом. В последнюю минуту перед встречей с поклонниками он получит положительный ПЦР-тест. Об этом написало издание Rolling Stone.

В минувшие выходные артист должен был встретиться со своими поклонниками и раздать автографы. Во время сбора зрителей организаторы объявили, что Бон Джови получил положительный ПЦР-тест на коронавирус и на мероприятие не придет, написало ИА НСН.

Сейчас артист чувствует себя хорошо. Его менеджер рассказал, что Джон ранее проходил вакцинацию от инфекции, однако в целях безопасности концерт все же пришлось отменить.