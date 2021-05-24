Джоли рассказала, что не мылась три дня ради съемки с пчелами

Ради съемки с пчелами Анджелине Джоли пришлось не мыться три дня. Запах шампуня или геля для душа мог отпугнуть насекомых. Подробностями подготовки к съемке Джоли поделилась в интервью National Geographic.

На съемочной площадке все находились в защитных костюмах в полной тишине. Чтобы пчелам было комфортно, актрисе пришлось не только не мыться, но и натереться феромонами.

«Одна пчела забралась под платье и все время пробыла там. Как в какой-то старой комедии. Я чувствовала ее у себя на колене, на ноге и думала, что это худшее место, в какое можно получить укус», — рассказала Джоли.

Но все 18 минут съемки актрисе пришлось терпеть, пока эта пчела поднималась все выше.

«Когда с меня сняли всех пчел, я подняла юбку и она улетела», — добавила она.

Проблема стремительного сокращения популяции пчел стоит в последние годы особенно остро. Речь идет примерно о 20 тысячах видов пчел, из которых пять тысяч живут только в США. ЮНЕСКО объявило о начале программы по увеличению численности пчел к 2025 году до 125 миллионов особей.

Будет построено примерно 2,5 тысячи ульев. Анджелину Джоли называют крестной матерью пятилетнего проекта «От женщин пчелам». Французский косметический дом Guerlain заявил о выделении двух миллионов долларов на обучение и поддержку 50 женщин-пчеловодов в 25 биосферных заповедниках по всему миру.