«Джокеру» снимут продолжение с Хоакином Фениксом

Компания Warner Bros. начала разработку второй части фильма про Джокера. Ожидается, что в главной роли вновь снимется Хоакин Феникс.

Информация об этом появилась в среду, 20 ноября, на сайте The Hollywood Reporter.

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Со ссылкой на источники издание рассказало, что режиссер фильма Тодд Филлипс встретился с представителем Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерихом. Они обсудили съемку второй части и сошлись на том, что продолжение все-таки будет. Когда именно — издание не сообщило.

Кроме того, режиссер якобы попросил у представителей компании разрешение на создание фильмов про других персонажей киновселенной DC. По информации источников издания, ему одобрили съему еще одного проекта.

Официального подтверждения этой информации от студии пока не поступило. Сам Тодд Филлипс также еще ни о чем подобном не рассказал.

13 ноября стало известно, что «Джокер» стал первым фильмом за последнее десятилетие, который в течение шести недель подряд остается на первой позиции в рейтинге Британии. Картина уже собрала в прокате один миллиард долларов.