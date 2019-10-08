«Джокеру» объявили бойкот за педофильский рок-н-ролл

Фанаты «Джокера» по всему миру один за другим объявляют о решении бойкотировать фильм. Негодование зрителей вызвала использованная в картине композиция Rock and Roll Part 2, которую в 1972 году написал Гарри Глиттер, позже осужденный за педофилию.

Вот один из наиболее типичных твитов. Его автор Элизабет Смит содрогается в отвращении при одной мысли, что ей придется заплатить деньги за билет на фильм, в котором звучит написанная педофилом музыка.

«А ведь я ничего плохого не слышала о „Джокере“, пока не оказалось, что в фильме задействована музыка Гарри Глиттера. Гарри чертов Глиттер? Чтобы я, да положила деньги в карман осужденного педофила? Мерзость! Выше всяких слов!» — возмутилась Смит.

«Джокер» стал лидером российского кинопроката в выходные Подробнее

Глиттер написал свой Rock and Roll Part 2 еще в 1972 году. О том, что музыканту нравятся маленькие дети, стало известно существенно позже. Как уточнил сайт издания The Sun, лишь в 2006 году Глиттера бросили в темницу во Вьетнаме за приставания к девочкам, а позже, в 2015 году, осудили в Великобритании за жестокое поведение в отношении трех подростков. Ему дали 16 лет лишения свободы.

Несмотря на статус заключенного, Глиттер должен получать все причитающиеся ему гонорары. В том числе за композицию, которую использовали авторы «Джокера» в фильме.