«Джокера» не покажут в американском кинотеатре, в котором на премьере расстреляли зрителей

Семьи погибших и жертвы стрельбы в американской Авроре (Колорадо) обратились к кинокомпании в Warner Bros. с просьбой не показывать «Джокера» в кинотеатре, где их близкие подверглись нападению в 2012 году.

По данным THR, массовое убийство произошло на премьере фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды». От рук Джеймса Холмса погибли 12 человек и пострадали около 70 зрителей. Поэтому их родственники считают, что история Артура Флека вызывает симпатию и сострадание, хотя фильм по сути рассказывает о террористе.

«Джокер» стал королем. Почему успех кинокомикса на фестивале в Венеции — только начало Подробнее

«„Джокер“ может вдохновить одного или сразу нескольких людей на массовые убийства.

Мне не нужно смотреть на фотографию Джеймса Холмса [человека, который устроил массовую стрельбу в Ороре]. Мне достаточно посмотреть на промо „Джокера“, и я вижу перед собой убийцу», — заявила Сэнди Филиппс, мать погибшей в 2012 году девушки.

Письме к киностудии жертвы нападения и близкие погибших не стали требовать запрета фильма на территории страны, они попросили компанию поддержать движение за ограничение свободы продажи оружия в США.

Начальник полиции Авроры Даниэль Оутс заявил, что фильм прославляет беспричинное насилие и главного героя, Джокера.

Исполнитель главной роди Хоакин Феникс и режисер Тодд Филлипс ответили, что искусство должно быть сложным. Актер подчеркнул, что фильм не должен обучать зрителей отличать хорошее от плохого, люди сами должны уметь это делать.

Джеймс Холмс сейчас отбывает пожизненное наказание без права на условно-досрочное освобождение. По словам пострадавших, он всегда будет ассоциироваться у них с фильмом о Бэтмене. Его также часто сравнивают с Джокером из-за ярко окрашенных волос. В прессе также появлялась позже опровергнутая полицией информация, что при аресте он так себя и называл.

В российский прокат выигравший главную награду Венецианского фестиваля фильм выйдет 3 октября.