«Джокер» стал лидером по числу номинаций на премию BAFTA

Картина «Джокер» режиссера Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли стала лидером по количеству номинаций на премию BAFTA. Фильм поборется за призы в 11 категориях.

Полный список номинантов опубликовал официальный сайт премии. «Докер» претендует на победу в категориях «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая мужская роль» и других.

На втором месте с 10-ю номинациями расположилась лента Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Третье место досталось триумфатору «Золотого глобуса» фильму «1917» Сэма Мендеса — семь номинаций.

Уже второй год подряд ни одна отечественная картина не попадает в шорт-лист BAFTA. 73-я церемония вручения главной кинопремии Великобритании пройдет 2 февраля в Альберт-холле в Лондоне.

6 января американский актер Хоакин Феникс, который исполнил в «Джокере» главную роль, получил за работу в этом фильме «Золотой глобус».