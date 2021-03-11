«Джокер» поборется за пост губернатора в Японии

Юморист Юсуке Каваи выбрал образ Джокера для выдвижения в губернаторы одного из городов в Японии. Об этом сообщила «Политика Сегодня».

Каваи представил предвыборную программу в своем новом образе — он нанес на лицо грим. Хотя комик перевоплотился в известного злодея-психопата, посыл его программы оказался дружелюбный. «Джокер» планирует заставить Японию улыбаться.

Пока избиратели не восприняли всерьез нового кандидата, они активно обсуждают новость в соцсетях. Юсуке Каваи может превратиться в мем, но не серьезного политика, считают они.

Судя по гриму, Каваи выбрал образ «Джокера», который воплотил на большом экране американский актер Хоакин Феникс в фильме 2019 года. Кинокартина получила множество наград, а исполнитель главной роли завоевал премию «Оскар» за «Лучшую мужскую роль».

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