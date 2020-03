Джоффри из «Игры престолов» вернулся в кино

Исполнитель роли Джоффри Баратеона в сериале «Игра престолов» Джек Глисон шесть лет назад заявил, что ему надоели съемки и он уходит из профессии. Однако он принял приглашения режиссера Сары Паско и снялся в ее многосерийной комедии Out of her mind («Из ее головы»).

Как сообщила Daily Mail, актриса и режиссер Сара Паско сама написала сценарий фильма, посвященный решению семейных проблем. «Мы превратили мой мозг в „тематический парк“, куда всех приглашаем. Актерский состав невероятный. Не могу дождаться, когда зрители увидят, что мы сделали», — сообщила Паско. Кроме Глисона в проекте заняты Джульет Стивенсон, Фиона Баттон, Кариад Ллойд, Эд Эдмондсон, Навин Чоудри, Шон Джилдер и другие. Какую роль сыграет экс-Джоффри, неизвестно. Не оглашаются также другие подробности съемок. Дата выхода фильма на экраны еще не назначена. По некоторым данным, сериал станет аналогом «Теории большого взрыва», но со «взрослым» юмором. «Я уже опробовал роли тирана и жертвы. Теперь пришло время испытать себя в жанре комедии. Надеюсь, что поклонники ранних работ хорошо примут новое шоу, готовящееся к выходу на экраны уже в следующем году», — рассказал Глисон. В 2014 году Джек Глисон после «смерти» своего персонажа в четвертом сезоне заявил, что уходит из кинематографа. В интервью для британского издания E! он напомнил, что играет в кино с восьми лет и уточнил, что перестал получать от съемок удовольствие. Коллега Глисона по «Игре престолов» Эмилия Кларс рассказала, что ее брат украл со съемочной площадки флаг с эмблемой Дома Таргираенов и подарил ей его на Рождество.