Джоан Роулинг призвала Бориса Джонсона оставить свой пост

К числу требующих немедленной отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона присоединилась писательница Джоан Роулинг. На своей странице в Twitter она написала пост, который, по ее мнению характеризует мнение политика.

Источник фото: телеканал «360»

«Боже милостивый. Когда твоя лопата начинает плавиться от палящего жара земного ядра, прекращай рыть [себе могилу]», — говорится в сообщении. Свое послание Роулинг сопроводила хештегом JohnsonMustGo (Джонсон должен уйти).

Новый скандал вокруг Бориса Джонсона переполнил чашу терпения даже членов Консервативной партии, которую он возглавляет, а также членов правительства. За последние несколько часов в отставку ушли 38 человек, включая двух министров.

Причиной нового витка кризиса стал заместитель главы партийного организатора консерваторов Крис Пинчер. В пьяном виде политик домогался двух мужчин. Когда делу дали ход он ушел с должности. СМИ выяснили, что это не первый случай, когда Пинчер вел себя неподобающе, о чем прекрасно знал Борис Джонсон, назначая его на высокие посты.

По данным СМИ, сейчас оставшиеся члены британского кабмина находятся на Даунинг-стрит, где ведут переговоры с Джонсоном, требуя от него сложить полномочия. Пока результатом беседы стала отставка министра ЖКХ Майкла Гоува.