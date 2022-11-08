Джо Байдену за нестыковки в заявлениях присудили титул «Абсолютный Пиноккио» | 360°

Мир 08 ноября 2022, 09:00 Джо Байдену за нестыковки в заявлениях присудили титул «Абсолютный Пиноккио» The Washington Post за ложь назвала президента США Джо Байдена «Абсолютным Пиноккио» РИА "Новости"

Читать 360tv в

Президент США Джо Байден в своих выступлениях регулярно искажает факты или говорит о том, чего не было. Журналисты сопоставили его слова и присвоили политику звание «Абсолютный Пиноккио», сообщила газета The Washington Post.

«Байден — самопровозглашенная „машина для ляпов“. Это, конечно, не оправдание для президента, делающего ложные или вводящие в заблуждение заявления. <…> Теперь он заработал своего „Абсолютного Пиноккио“», — сообщил автор статьи.

Реклама

Около 20 раз за время своего президентства он сказал, что провел с лидером КНР Си Цзиньпином больше времени, чем с любым другим главой государства. Джо Байден даже уточнил, что проехал с ним 17 тысяч миль (почти 27,4 тысячи километров). Однако ни Белый дом, ни другие источники не смогли подтвердить эту информацию. Президент так часто повторял это, что ошибка превратилась в инструмент пропаганды.

Реклама

Другой ляп связан с ценами на газ. Джо Байден заявил, что он подешевел с пяти до 3,39 доллара за время его правления. Управление энергетической информации опубликовало совсем другие данные: в неделю, когда нынешний президент вступил в должность, газ в США стоил в среднем около 2,48 доллара.

Джо Байден взял на свой счет тот факт, что пенсионерам впервые за 10 лет повысили размер соцобеспечения. Однако это не связано с его правлением — по закону 1972 года соцвыплаты в США ежегодно увеличивают на размер инфляции.

Еще одним крупным промахом американского президента стало заявление о списании студенческих кредитов. Он якобы подписал закон, который сам же внес в Конгресс США. Однако Джо Байден никогда этого не делал. Закон приняли на 20 лет раньше. Минюст лишь выпустил комментарий и предоставил министру образования право освобождать заемщиков федеральных студенческих кредитов от уплаты долга.