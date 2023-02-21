Мир 21 февраля 2023, 11:00 Джо Байдена в Польше заставят обсудить поставку самолетов на Украину Замминистра Яблоньский: МИД Польши обсудит с Джо Байденом поставку самолетов Украине Правительство США

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Поставку боевых самолетов на Украину обсудят на переговорах с президентом США Джо Байденом в Польше. Замминистра иностранных дел Павел Яблоньский заявил о важности согласовывать наращивание военной помощи с НАТО. Его процитировал ТАСС.

«Будем говорить о том, как должна выглядеть дальнейшая военная поддержка», — сказал он.

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Замминистра заявил, что тему поставки истребителей обсудят сначала на встрече с Джо Байденом, затем на саммите «Бухарестской девятки» — восточного фланга НАТО. Польша, по словам Павла Яблоньского, решила добиваться поставки любого вооружения, которое нужно Украине для обороны, ведь некоторые страны могут сделать гораздо больше. Но расширение военной помощи, по его словам, сначала нужно согласовать с альянсом.

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Президент США 20 февраля приехал в Киев и через несколько часов отправился в Варшаву с пересадкой в городе Жешув. Джо Байден встретится с президентом Анджеем Дудой, затем обратится к российскому народу и президенту Владимиру Путину.