Мир 17 апреля 2023, 07:49 Джо Байдена уличили в очередной лжи об Украине Полковник Магиннис: президент Джо Байден солгал о роли США в конфликте на Украине Правительство США / Flickr

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Рассекреченные документы американской разведки показали, что официальная версия Белого дома сильно отличается от реальной. Президент Джо Байден солгал о степени вовлеченности США в конфликт на Украине, заявил Fox News полковник в отставке Роберт Магиннис.

Публичные заявления администрации президента оказались, по его словам, пустыми на фоне последней утечки информации. Бывший военный призвал конгресс и рядовых американцев не игнорировать эти данные, а потребовать от политиков подотчетности и правды.

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«Возможно, президент Байден лжет о нашей роли в конфликте на Украине так же, как лгали прошлые президенты», — сказал он.

Роберт Магиннис напомнил, что исторически лидеры США врали о сути вооруженных конфликтов. Франклин Делано Рузвельт в 1940 году пообещал американцам, что они не вступят в войну, но в 1941 году нарушил это обещание. Линдон Бэйнс Джонсон солгал об угрозе со стороны Вьетнама для сохранения своей политической власти и заявил, что не отправит туда американскую армию. Джордж Буш — младший назвал выдуманную причину вторжения в Ирак.

Полковник в отставке раскритиковал СМИ за то, что они сконцентрировали внимание на факте утечки документов, а не их содержании. Рассекреченная информация, по его словам, доказала, что конфликт пошел не по плану Белого дома. Джо Байден так и не объяснил заинтересованность своей страны в конфликте на Украине, кроме защиты демократии. Роберт Магиннис призвал потребовать отчета, пока правительство не втянуло страну в новый конфликт.

По подозрению в организации утечки данных арестовали 21-летнего военнослужащего Джека Тейшейру. По версии спецслужб, именно он администрировал сообщество геймеров и выложил в него секретные материалы.