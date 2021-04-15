Джо Байдена пригласили выступить перед конгрессом США

Администрация лидера США Джо Байдена проанонсировала ежегодное обращение президента к конгрессу. В 2021 году оно называется «О положении страны». Об этом рассказал CBS.

Байден вечером вторника согласился на предложение спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси произнести речь на заседании конгресса, которое состоится 28 апреля. Приглашение выступить перед Конгрессом США является частью политического этикета Вашингтона. Равными по значимости этому событию является ежегодные послания президента к Федеральному собранию в РФ, добавили в РИА ФАН.

«Почти 100 дней назад, когда вы принесли присягу, вы поклялись, что помощь уже в пути! И теперь, благодаря вашему историческому и преобразующему лидерству, помощь действительно пришла!» — написала Пелоси в тексте для американского лидера.