Мир 08 февраля 2023, 10:11 Джо Байдена освистали на выступлении в Конгрессе США Fox News: республиканцы назвали Джо Байдена лжецом во время выступления в Конгрессе flickr

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Выступление президента Джо Байдена перед Конгрессом США с ежегодным посланием «О положении страны» прошло под свист, выкрики и возражения законодателей. Республиканцы обвинили политика во лжи и бездействии, рассказал телеканал Fox News.

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Джо Байден выступил перед палатой представителей и сенатом вечером 7 февраля. Он обвинил в высокой инфляции кризис на Украине, пообещал ответить на угрозы Китая и признал проблемы в экономике. Президент обрушился с критикой на парламентариев из Республиканской партии, обвинил их в желании взять экономику в заложники, сократить финансирование программ социальной помощи и закрыть Medicare. Это не понравилось политикам, они стали размахивать руками, качать головой, громко возмущаться и свистеть.

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«Лжец!», — выкрикнула член палаты представителей от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин.

Кроме того, Джо Байден обвинил администрацию своего предшественника на посту президента в создании 25% от всего непомерного накопленного за 200 лет госдолга. Позднее Дональд Трамп в соцсетях посоветовал ему успокоиться.