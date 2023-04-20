Мир 20 апреля 2023, 08:33 Джо Байдена обвинили во втягивании США в очередную опасную авантюру Bloomberg: Байден ввязался в авантюру, одновременно помогая Украине и сдерживая Китай Flickr

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Одновременно помогая Украине и готовясь к противостоянию с Китаем президент США Джо Байден ввязался в авантюру. Для того чтобы избежать поражения на всех фронтах, Белому дому нужно запустить перевооружение американской армии или верно расставить приоритеты, заявил обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс.

Весеннее контрнаступление Украины в случае успеха поставит США в безвыходное положение, так как они не готовы продолжать спонсировать ее в том же объеме. Белому дому не выгодны ни победа киевского режима, ни затягивание кампании. Он сделал ставку на незначительный успех украинской армии, который вынудил бы обе стороны пойти на переговоры и прекращение боевых действий.

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Хэл Брэндс заявил, что до сих пор администрация президента действовала так, как будто могла оказать киевскому режиму необходимую помощь и одновременно с этим надлежащим образом подготовиться к надвигающемуся конфликту с Китаем, лишь незначительно увеличив оборонный бюджет. Обозреватель назвал это заблуждением.

«Эта стратегия всегда была авантюрой. Чем дольше будет продолжаться эта война, тем рискованнее она будет», — сказал он.

Журналист посоветовал срочно запустить перевооружение армии США, если Джо Байден запланировал и дальше играть на два фронта. В обратном случае ему придется выбрать, чем пожертвовать — сдерживанием Китая или победой над Россией.

Ранее США, Венгрия и Германия не поддержали подготовку Украины к вступлению в НАТО. Несмотря на это, украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что альянс должен умолять киевский режим присоединиться.