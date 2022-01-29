Джо Байден завел кошку в Белом доме

Кошка по имени Уиллоу поселилась в Белом доме. Об этом президент США Джо Байден рассказал в своем аккаунте в Twitter.

«Добро пожаловать в семью Байден, Уиллоу!» — написал он.

К твиту президент прикрепил фотографию Уиллоу — это зеленоглазая серо-белая полосатая кошка.

Пресс-секретарь первой леди США Джилл Байден Майкл Лакроса рассказал, что с кошкой президент познакомился еще в 2020 году. Тогда Уиллоу прервала предвыборную речь будущего президента, выскочив на сцену во время его выступления в Пенсильвании. Сейчас кошке около двух лет.

По информации СМИ, кошку назвали в честь родного города Джилл Байден — Уиллоу-Гроув, написала Lenta.ru.

Это уже не первая кошка в официальной резиденции президента США. Раньше там жила кошка Индия, питомица бывшего президента Джорджа Буша. Она прожила в Белом доме много лет и умерла в 2009 году.