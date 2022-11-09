Джо Байден поздравил некоторых демократов с победой на выборах | 360°

Мир 09 ноября 2022, 08:02 Джо Байден поздравил некоторых демократов с победой на выборах Пресс-служба Белого дома: Джо Байден поздравил некоторых демократов с победой на выборах РИА «Новости»

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Президент Джо Байден поздравил некоторых однопартийцев с победой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Он позвонил кандидатам в губернаторы и конгрессмены, в том числе руководителю фракции демократов в сенате Чаку Шумеру, прошедшими в сенат или палату представителей Питеру Уэлчу, Лизе Блант Рочестер и Эбигейл Спэнбергер.

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Президент США также поздравил избранных губернаторами штатов Массачусетс Мору Хили, Род-Айленд Дэна Макки и Колорадо Джареда Полиса.

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«Только что разговаривал по телефону с некоторыми сегодняшними победителями, в том числе с некоторыми из тех, кого видел в предвыборной кампании в этом году», — написал Джо Байден в своем Twitter.

Промежуточные выборы в обе палаты Конгресса США прошли 8 ноября. Американцам предстояло проголосовать за 435 новых членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. Аналитики предупредили, что большинство мандатов могут достаться республиканцам. Джо Байден уже заявил, что в случае их победы США ждут два тяжелых года.