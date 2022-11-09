Джо Байден поздравил некоторых демократов с победой на выборах | 360°

09 ноября 2022, 08:02
Джо Байден поздравил некоторых демократов с победой на выборах
Пресс-служба Белого дома: Джо Байден поздравил некоторых демократов с победой на выборах
Президент Джо Байден поздравил некоторых однопартийцев с победой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Он позвонил кандидатам в губернаторы и конгрессмены, в том числе руководителю фракции демократов в сенате Чаку Шумеру, прошедшими в сенат или палату представителей Питеру Уэлчу, Лизе Блант Рочестер и Эбигейл Спэнбергер.
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Президент США также поздравил избранных губернаторами штатов Массачусетс Мору Хили, Род-Айленд Дэна Макки и Колорадо Джареда Полиса.
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«Только что разговаривал по телефону с некоторыми сегодняшними победителями, в том числе с некоторыми из тех, кого видел в предвыборной кампании в этом году», — написал Джо Байден в своем Twitter.
Промежуточные выборы в обе палаты Конгресса США прошли 8 ноября. Американцам предстояло проголосовать за 435 новых членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. Аналитики предупредили, что большинство мандатов могут достаться республиканцам. Джо Байден уже заявил, что в случае их победы США ждут два тяжелых года.
Белый дом в США
Джо Байден
Выборы в США — 2022
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