Джо Байден выступил с обращением к избирателям. Видео

Кандидат от Демократической партии Джо Байден после выборов президента США обратился к избирателям с речью, в которой признался, что уверен в своей победе. Однако он повременил объявлять себя новым главой государства.

Трансляцию ведет РИА «Новости».

«Я не говорю, что я победил. Но я здесь хотел бы сказать, что к тому моменту, как подсчет голосов закончится, думаю, станет ясно — мы победили!» — заявил демократ. Байден подчеркнул, что хотел бы стать президентом для всех, а не только для своих коллег по партии. По его мнению, после выборов обе политические стороны должны работать вместе.

Джо Байден резко выступил против приостановки подсчета голосов и подчеркнул, что все бюллетени должны быть подсчитаны.

«Это американская демократия — ее у страны никто не заберет!» — заявил Байден.