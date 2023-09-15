Мир 15 сентября 2023, 21:07 Джо Байден встретится с Зеленским на следующей неделе Белый дом: Байден примет Зеленского в Вашингтоне 21 сентября РИА «Новости»

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Американский президент Джо Байден примет Владимира Зеленского в Вашингтоне в следующий четверг, 21 сентября. Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов.

«Президент Байден вернется из Нью-Йорка в Вашингтон, чтобы принять в четверг в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского», — сказал чиновник.

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Салливан также анонсировал новые поставки военной помощи для Украины на следующей неделе.

Ранее стало известно, что первая встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского разозлила президента США. Американский журналист Франклин Фоер, близкий к окружению Байдена, рассказал, что переговоры политиков в сентябре 2021 года закончились скандалом. По словам обозревателя, американский президент ожидал от Зеленского благодарности за поддержку США, но вместо этого получил целый список требований, включая вступление Украины в НАТО.