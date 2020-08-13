facebook_pixel
    13 августа 2020, 13:49

    Джо Байден собрал за сутки 26 млн долларов пожертвований

    Полина Петрова

    Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден собрал за прошедшие сутки рекордные 26 миллионов долларов пожертвований на ведение кампании, сообщило агентство Associated Press.
    Джо Байден собрал за сутки 26 млн долларов пожертвований

    Стремительный рост числа пожертвований может быть связан с тем, что ранее бывший вице-премьер выдвинул сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис как кандидата в вице-президенты страны, информирует «Газета.ру».

    По информации агенства, штаб Байдена по сборам практически приблизился к действующему главе государства Дональду Трампу. В его распоряжении порядка 300 миллионов долларов на избирательную кампанию.

    Новости SMI.FM