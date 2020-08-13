Джо Байден собрал за сутки 26 млн долларов пожертвований

Стремительный рост числа пожертвований может быть связан с тем, что ранее бывший вице-премьер выдвинул сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис как кандидата в вице-президенты страны, информирует «Газета.ру».

По информации агенства, штаб Байдена по сборам практически приблизился к действующему главе государства Дональду Трампу. В его распоряжении порядка 300 миллионов долларов на избирательную кампанию.