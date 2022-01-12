Джо Байден снова рассказал о «президенте Харрис»

Президент США Джо Байден в очередной раз назвал своей должностью вице-президента Камалу Харрис. Как отмечают американские СМИ, он делает это регулярно.

«На прошлой неделе президент Харрис и я в Капитолии обсуждали один из тех моментов, которые делят американскую историю на «до и после», — сообщил Байден во время выступления в Атланте, где он говорил о необходимости изменений в федеральном выборном законодательстве.

Первым на очередную оговорку главы государства отреагировал телеканал FoxNews, занимающий открытую антибайденовскую позицию. На телеканале напомнили, что Байден уже называл Харрис «избранным президентом» в марте и декабре прошлого года.

Ранее 79-летни Байден не исключал намерения балотироваться на второй президентский срок в 2024 году. По его словам, определящим фактором для данного решения станет состояние здоровья. В свою очередь, телеканал CNN, занимающий продемократическую позицию, сообщал, что Харрис также не исключает личных президентских амбиций, поскольку считает, что ее потенциал используется не в полной мере, ей не поручают важных заданий и не позволяют проявить себя, чтобы в будущем заявить о себе как о претенденте на высший государственный пост.

При этом сама Харрис в интервью другому телеканалу сообщила, что не испытывает присиываемых ей эмоций, воодушевлена проделанной работой и не обсуждала с Байденом 2024 год, сообщили РИА «Новости».