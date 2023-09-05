Мир 05 сентября 2023, 23:52 Джо Байден с нетерпением ждал разговора с Си Цзиньпином — Салливан Помощник президента США Салливан: Байден намерен поговорить с Си Цзиньпином РИА «Новости»

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Американский президент Джо Байден намерен провести переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, но пока никаких контактов не запланировали. Об этом заявил помощник главы США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге, сообщил ТАСС.

«Пока ничего не запланировано. Но президент уже говорил, что он с нетерпением ждет продолжения разговора, который он провел с председателем [КНР] Си [Цзиньпином] на [полях саммита G-20 на острове] Бали в прошлом году. Он всецело намерен сделать это в ближайшие месяцы», — сказал советник Байдена.

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Ранее Байден заявил о разочаровании из-за новостей о вероятном отсутствии Си Цзиньпина на саммите «Большой двадцатки» 9 и 10 сентября в Нью-Дели.

Китайский МИД еще 1 сентября сообщил, что не готов дать точный ответ насчет визита председателя КНР на G20. По данным местных СМИ, китайскую сторону на мероприятии может представить премьер Госсовета Китая Ли Цян. По какой причине Си Цзиньпин, вероятно, пропустит саммит — неизвестно.