Джо Байден предложил декриминализировать марихуану в США

Кандидат в президенты США, бывший вице-президент Штатов и демократ Джо Байден заявил о необходимости декриминализации марихуаны. Однако при этом он считает, что нужно и дальше изучать влияние этого вещества на человека.

«Думаю, надо декриминализировать марихуану. Точка. Думаю, все, на кого заводили дело в этой связи, должен выйти из тюрьмы», — сказал он. Его слова процитировала газета The New York Times. При этом политик считает, что нужно понять, как долгое употребление марихуаны влияет на человека.

Также во время теледебатов, между кандидатами в президенты от Демократической партии, которые транслировал телеканал MSNBC, Байден раскритиковал действующего главу Белого дома Дональда Трампа за его политику по отношению к России, Китаю и КНДР.

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Демократ считает, что Трамп «понятия не имеет, что делает» в сфере внешней политики. Бывший вице-президент США выразил мнение, что российские власти делают все, чтобы расколоть НАТО. Однако американский лидер ничего с этим не делает.

Байден заявил, что во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном Трамп «дал Северной Корее все, что она хотела». Такая политика президента США, по мнению бывшего вице-президента, привела к ухудшению отношений между Вашингтоном и Сеулом.

Джо Байден также считает, что Трамп должен более активно критиковать власти КНР за нарушения в сфере прав человека. Кроме того, США и их союзники должны, по его мнению, оказывать давление на Китай», чтобы тот помог в денуклеаризации Корейского полуострова.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года. По данным социологов, среди демократов лидером гонки является Джо Байден. За ним идет сенатор Элизабет Уоррен. Тройку лидеров замыкает Берни Сандерс.