Мир 16 марта 2023, 07:43 Джо Байден пожелал поражения России, но не победы Украины — советник Экс-советник Болтон: президент США Байден хочет поражения России, но не победы Украины РИА «Новости»

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США специально не оказали Украине военную помощь в таком объеме, какой позволил бы ей победить в вооруженном столкновении. Президент Джо Байден в равной степени желает поражения России и опасается победы киевского режима, объяснил газете The Wall Street Journal бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон.

Украинской армии, по его словам, приходится сражаться буквально одной рукой, ведь союзники не оказали ей необходимой для триумфа военной помощи. Джон Болтон уверен, что Запад не позволит Украине победить. Собственный критически важный запас боеприпасов США истощился и оперативно восполнить его невозможно. К тому же сам президент опасается успеха киевского режима.

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«Джо Байден хочет, чтобы Россия „проиграла“, но, похоже, боится, что Украина на самом деле „победит“», — сказал он.

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Бывший советник по национальной безопасности призвал президента четче сформулировать свою позицию. Если он действительно поддерживает официальную версию о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, то должен подтвердить ее и разработать план действий. Если же нет, Джо Байдену, по мнению Джона Болтона, стоит публично признаться в этом.

Опросы показали усталость американцев от темы помощи Украине. Вместе с недовольством политикой Джо Байдена это может привести к расколу в парламенте, предупредили СМИ.