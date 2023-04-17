Мир 17 апреля 2023, 11:37 Джо Байден после новых перестрелок назвал главного убийцу американских детей Президент Байден после стрельбы в Алабаме и Кентукки призвал усилить контроль над оружием Unsplash

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В гибели детей на вечеринке в Алабаме и парке в Кентукки виноват недостаточный контроль за распространением оружия. После массовой стрельбы президент США Джо Байден обвинил республиканцев и призвал принять новый закон о красных флагах. Его заявление опубликовал Белый дом.

Он прокомментировал стрельбу на дне рождения подростка в Дейдвилле, где погибли четыре человека, и в переполненном общественном парке в Луисвилле с двумя жертвами. Джо Байден выразил соболезнования, обвинил несовершенное законодательство и Республиканскую партию, которая поддержала Национальную стрелковую ассоциацию и не позволила ужесточить контроль.

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«Оружие является основным убийцей детей в Америке, и их число растет, а не уменьшается», — объявил американский президент.

Джо Байден поблагодарил губернатора Теннесси Билла Ли за подписание исполнительного указа о расширении проверок биографических данных и призыв принять федеральный закон о красных флагах. Он посчитал важным обеспечить безопасное хранение огнестрельного оружия, ввести проверку биографии при продаже любых видов оружия, лишить его производителей иммунитета от ответственности, запретить к продаже штурмовое оружие и магазины большой емкости.

Аналогичное заявление президент США сделал после стрельбы в приходской школе христиан-пресвитерианцев в Нэшвилле штата Теннесси. Политолог Дмитрий Дробницкий заявил, что демократы каждый раз призывали ограничить продажу оружия, но не принимали реальных мер.