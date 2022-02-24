Джо Байден пообещал «призвать Россию к ответу»

Президент США Джо Байден прокомментировал обращение Владимира Путина, в котором российский президент объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Байден заявил, что США вместе союзниками готовы ответить на «нападение» на Украину и «призвать к ответу» Россию.

«Мир призовет к ответу Россию», — отметил он в сообщении, которое распространил Белый дом. Его отрывок процитировало РИА «Новости».

Байден также подчеркнул, что будет координировать свои действия с союзниками Вашингтона по НАТО. Это позволит гарантировать России «решительный совместный ответ, который сдержит любую агрессию против альянса».

Американский лидер пообещал следить за происходящим, встретиться с коллегами по Большой семерке и выступить с обращением в четверг, 24 февраля.

«Завтра утром я проведу встречу со своими коллегами из G7, после чего обращусь к американскому народу, чтобы объявить о дальнейших последствиях, которые США, а также наши союзники и партнеры наложат на Россию за этот ненужный акт агрессии против Украины, глобального мира и безопасности», — сказано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.