Джо Байден поедет в Хьюстон на похороны Флойда

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден приедет в Хьюстон на похороны афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в Миннесоте от действий полиции.

Байден прилетит в Хьюстон 8 июня. Там он встретится с семьей Флойда.

О его планах присутствовать на похоронах Джорджа Флойда стало известно еще 3 июня.

Публично попрощаться с погибшим можно будет в понедельник, 8 июня. А на следующий день пройдет закрытая церемония и захоронение на кладбище Huston Memorial Gardens. Все расходы по организации прощальных церемоний и похорон возьмет на себя американский боксер и бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер — младший.

Массовые акции протеста в десятках американских городов начались с Миннеаполиса, где погиб Флойд. Демонстрации часто сопровождаются погромами и столкновениями с полицией. В Миннеаполисе введен режим ЧС и комендантский час.

Большинство американцев посчитали, что ситуация в стране выходит из-под контроля. Причем больше всего их беспокоят действия полиции при задержании Флойда, а не насилие на акциях протеста.

Воспользовавшись ситуацией с убийством Флойда, Байден может получить все шансы на победу.