Джо Байден поедет в Хьюстон на похороны Флойда
Байден прилетит в Хьюстон 8 июня. Там он встретится с семьей Флойда.
О его планах присутствовать на похоронах Джорджа Флойда стало известно еще 3 июня.
Публично попрощаться с погибшим можно будет в понедельник, 8 июня. А на следующий день пройдет закрытая церемония и захоронение на кладбище Huston Memorial Gardens. Все расходы по организации прощальных церемоний и похорон возьмет на себя американский боксер и бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер — младший.
Массовые акции протеста в десятках американских городов начались с Миннеаполиса, где погиб Флойд. Демонстрации часто сопровождаются погромами и столкновениями с полицией. В Миннеаполисе введен режим ЧС и комендантский час.
Большинство американцев посчитали, что ситуация в стране выходит из-под контроля. Причем больше всего их беспокоят действия полиции при задержании Флойда, а не насилие на акциях протеста.
Воспользовавшись ситуацией с убийством Флойда, Байден может получить все шансы на победу.