Джо Байден отказался обсуждать с Россией новые регионы | 360°

Мир 12 октября 2022, 06:46 Поделиться Telegram

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Viber Джо Байден отказался обсуждать с Россией новые регионы Президент США Байден отказался обсуждать с Россией контроль над бывшими регионами Украины РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден не исключил участие в переговорах с президентом России Владимиром Путиным, но отказался обсуждать с ним контроль над новыми регионами — бывшими территориями Украины. Он заявил об этом в интервью телеканалу CNN.

«Ничего об Украине без Украины. Так что я, как и кто-либо другой, не готов обсуждать с Россией их продолжающееся присутствие на Украине, сохранение какой-нибудь части Украины», — сказал он.

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Американский президент признался, что эту тему поднимали на встрече G7.

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Он допустил встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии, но заявил, что это зависит от темы разговора. Джо Байден готов обсудить, к примеру, судьбу баскетболистки Бриттни Грайнер. В России ее приговорили к девяти годам тюрьмы и штрафу за контрабанду наркотиков.

Переговоры по Украине он назвал сейчас бессмысленными. При этом Джо Байден отметил, что не видит причин для «сидячей забастовки».

В МИД России ранее заявили, что готовы рассмотреть предложение о встрече лидеров двух стран. Саммит G20 пройдет на Бали с 15 по 16 ноября.

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