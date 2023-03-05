Мир 05 марта 2023, 13:29 Джо Байден осадил лидеров стран Прибалтики за угрозы России WSJ: президент США Байден надавил на Прибалтику за призывы ударить по России White House

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Президент США Джо Байден раскритиковал политиков из Эстонии, Латвии и Литвы за слишком частые призывы нанести поражение России. Он надавил на них во время визита в Польшу, сообщила газета The Wall Street Journal.

Восточноевропейских членов НАТО насторожило обсуждение возможных переговоров Украины с Россией. Они, по словам автора статьи, опасаются, что Запад заставит киевский режим пойти на уступки и согласиться на мирный способ решения конфликта, а не на продолжение боевых действий, поэтому усилили антироссийскую риторику. Но это не понравилось американскому президенту.

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«В кулуарах недавнего визита Джо Байдена в Варшаву президент США оказал давление на лидеров стран Прибалтики в связи с их частыми призывами к поражению России на Украине», — рассказал источник газеты.

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Джо Байден прилетел в Польшу 21 февраля, сразу после тайного визита на Украину. Он провел переговоры с президентом республики Анджеем Дудой и выступил с речью о ситуации вокруг Украины.