Джо Байден оказался дедом для сына случайной американки. Ребенок изменит политику?

Тест ДНК подтвердил, что у Хантера Байдена недавно появился внебрачный ребенок. Прямо сейчас новоиспеченный дедушка и отец Хантера — Джо Байден — активно продвигает свою кандидатуру на пост главы государства. «360» разбирался, может ли уже не первый скандал с участием сына повлиять на карьеру политика.

Жительница Арканзаса 28-летняя Лунден Алексис Робертс впервые подала иск о представлении алиментов и медицинской помощи ребенку, в мае этого года. Она заявляла, что мальчик, родившейся в августе 2018 года, является сыном Байдена-младшего. Стоит отметить, что в 2017–2019 годах он состоял в отношениях с вдовой своего брата. Как пишет СNN, в мае Хантер Байден отрицал свое отцовство. Однако в октябре он согласился пройти ДНК-тест.

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Именно тест «установил с научной достоверностью», что Байден — сын бывшего вице-президента США Джо Байдена — является отцом ребенка. Это стало известно из ходатайства, поданного девушкой в среду. Оно также гласит, что оспаривание результатов или процесса тестирования от Хантера Байдена не ожидается.

При подаче заявления в среду, Робертс попросила суд опечатать имя и идентификационную информацию о ребенке в ожидании слушания, которое должно окончательно подтвердить отцовство.

Личная жизнь на профессионализм не влияет

Сначала внимание к Хантеру было приковано из-за деловых связей с Украиной, а теперь появился внебрачный сын. Все эти истории становятся особенно громкими, поскольку его отец Джо Байден добивается выдвижения кандидатом от Демократической партии на пост президента в 2020 году.

Обновления по делу с отцовством стали известны тоже невовремя. А именно за несколько часов до начала очередных дебатов демократических кандидатов в Атланте.

По словам советника Демократической партии США Антона Конева, данный скандал не должен снизить шансы Джо Байдена на победу. Хантер — это отдельная личность, которая никак не влияет на профессиональные навыки его отца. Да, он мог принимать не лучшие решения, влезая в неоднозначные бизнес-сделки. Однако, это все равно не должно влиять на Джо Байдена.

С другой стороны, собеседник «360» предлагает вспомнить Билла Клинтона. У того не было проблемных членов семьи. Он сам попадал в скандалы. Чего только стоит громкая история с Моникой Левински. Однако, в целом это никак не повлияло на его политическую карьеру.

«Основное внимание должно уделяться профессионализму кандидатов, а не их личной жизни», — подчеркнул эксперт.

Как вести себя во время таких скандалов, сложно сказать. Идеальной тактики не существует. Антон Конев считает, что Байдены скорее всего постараются воздержаться от комментариев. Оставят свою личную жизнь личной. В конце концов это не имеет никакого отношения к выборам. Это их частная жизнь.

На данный момент ни кампания Джо Байдена, ни адвокат Хантера Байдена комментариев по этому поводу не давали.